Футбольная ассоциация Англии ужесточила наказание за расовую дискриминацию

1 августа 2019 03:16 (UTC+04:00)

Футбольная ассоциация Англии (FA) увеличила минимальную дисквалификацию до шести матчей для игроков за действия, носящие дискриминацию расового характера. Об этом сообщила в среду "Газета.Ru" со ссылкой на BBC, передает Trend.

Срок дисквалификации может быть увеличен в случае наличия дополнительных отягчающих обстоятельств.

В последний раз FA увеличивала срок дисквалификации в 2013 году, когда она стала составлять пять игр.

Новые правила также касаются дискриминации по гендерному, религиозному признаку или признаку, затрагивающему физические возможности человека. Кроме того, согласно принятому решению, сотрудники тренерского штаба, находящиеся в технической зоне, могут получить желтую или красную карточку. После получения четырех желтых карточек сотрудник клуба пропустит одну игру, восьми - две, 12 - три. В случае получения 16 предупреждений дело будет рассмотрено на заседании регламентационной комиссии FA.

Новые правила распространяются как на соревнования мужского, так и женского чемпионата Англии.

Сезон-2019/2020 Английской премьер-лиги (АПЛ) стартует 9 августа матчем между победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем" и "Норвичем".

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