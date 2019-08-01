В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.

В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистических ракет. Это не вызывает удивления, считает военный политолог Андрей Кошкин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

Отмечается, что испытание научно подтвердило, что тактические данные и технические характеристики крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда нового типа достигли расчетных числовых показателей, и проверило боевую эффективность всей системы.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытаний и отметил, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".

Военные Южной Кореи заявили утром в среду, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо на восточном побережье страны. Это стало вторым испытанием за неделю.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.