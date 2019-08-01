В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

1 августа 2019 05:28 (UTC+04:00)

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.

В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистических ракет. Это не вызывает удивления, считает военный политолог Андрей Кошкин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

Отмечается, что испытание научно подтвердило, что тактические данные и технические характеристики крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда нового типа достигли расчетных числовых показателей, и проверило боевую эффективность всей системы.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытаний и отметил, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".

Военные Южной Кореи заявили утром в среду, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо на восточном побережье страны. Это стало вторым испытанием за неделю.

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