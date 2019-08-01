Власти Перу предлагают провести всеобщие выборы в апреле 2020 года

1 августа 2019 07:44 (UTC+04:00)

Правительство Перу предлагает поправки в проект конституционный реформы, согласно которым предполагается проведение всеобщих выборов 19 апреля 2020 года. Об этом в среду сообщает газета El Comercio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что за всенародным изъявлением кабмин хочет закрепить "третье воскресенье апреля". Ранее президент Перу Мартин Вискарра предложил проведение конституционной реформы, которая предусматривает проведение выборов главы государства и парламентариев в 2020 году вместо 2021 года.

Проект реформы, которая будет означать сокращение срока полномочий Вискарры и действующего состава парламента, должен быть одобрен в ходе референдума. Перед этим его должен рассмотреть Конгресс.

Вискарра вступил в должность президента Перу 23 марта этого года после того, как парламент принял отставку с высшего государственного поста его предшественника Педро Пабло Кучински. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте бывшего перуанского лидера из-за коррупционного скандала.

С момента вступления в должность Вискарра несколько раз выносил на рассмотрение парламента вопрос о доверии к правительству. Причиной был отказ парламента одобрить предложенные исполнительной властью реформы, направленные на борьбу с коррупцией.

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