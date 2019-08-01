В Японии возобновляют полеты F-35A

1 августа 2019 07:46 (UTC+04:00)

Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в прошлом месяце разрешение на возобновление полетов дали власти японского города Мисава, где расположена крупная база ВВС страны.

10 июня Министерство обороны Японии объявило, что F-35A разбился из-за того, что его 41-летний пилот потерял ориентацию в пространстве, включая ощущение высоты и положения машины. В ведомстве подчеркнули, что у самолета вряд ли были какие-либо технические неполадки. Такой вывод был сделан на основе информации, которой F-35A до своего крушения обменивался с другими машинами, участвовавшими в тренировках, а также с наземным пунктом слежения. В то же время носитель памяти черного ящика F-35A, который упал в океан в окрестностях базы Мисава, так и не был найден.

Разбившийся самолет был собран в Японии из американских компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Это был первый случай падения F-35A, такие истребители только начинают поступать в распоряжение вооруженных сил ряда союзных Вашингтону стран. В то же время в прошлом году в США разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в Соединенных Штатах в общей сложности 105 F-35 двух модификаций для нужд ВВС и оснащения двух легких авианосцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция будет искать альтернативу самолетам F-35
Турция 31 июля 13:49
Япония хочет стать партнером программы F-35
В мире 30 июля 00:15
Приостановка участия Анкары в программе F-35 негативно повлияет на НАТО – минобороны
Турция 19 июля 09:19
Нидерланды намерены закупить дополнительную партию истребителей F-35
Другие страны 18 июля 17:33
Секретариат оборонной промышленности Турции прокомментировал приостановку участия Анкары в программе F-35
Турция 18 июля 16:39
Американский истребитель совершил аварийную посадку в Польше
Другие страны 17 июля 15:57
Лента новостей
Южнокорейские военные арестовали перешедшего границу солдата армии КНДР
В мире 08:20
Число подтопленных паводком домов в Иркутской области увеличилось почти до 1,8 тыс.
В мире 08:13
Власти Перу предлагают провести всеобщие выборы в апреле 2020 года
В мире 07:44
В результате катастрофы истребителя в Калифорнии пострадали семь человек
В мире 07:32
В результате взрыва на шахте в Южном Китае погибли четыре человека
В мире 07:25
В Австралии произошло землетрясение
В мире 06:50
Болтон объявил об очередной отсрочке санкций против ядерных объектов Ирана
В мире 06:20
Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США
В мире 06:11
Тропический шторм "Випа" обрушился на юг Китая
В мире 06:07