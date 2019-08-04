Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

4 августа 2019 02:40 (UTC+04:00)

Щербинский суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Светлана Ехтанигова, передает Trend.

"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга)", - сказала она.

Соболь задержали в субботу перед началом несогласованной акции в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии предложили провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. Несмотря на это, по данным ГУМВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре столицы в субботу приняли участие порядка полутора тысяч человек, за нарушения общественного порядка задержаны 600.

Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

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