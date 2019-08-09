"Русал" понизил прогноз по росту мирового спроса на алюминий

9 августа 2019 06:44 (UTC+04:00)

ОК "Русал" ожидает по итогам 2019 года рост мирового спроса на алюминий по сравнению с прошлым годом на 2%, до 67,5 миллиона тонн, говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В апреле текущего года "Русал" прогнозировал рост мирового спроса на алюминий на 3% по сравнению с прошлым годом. При этом в релизе по финансовым итогам I полугодия, опубликованном в пятницу, компания отметила, что в отчетный период темпы роста мирового спроса на алюминий были слабыми по причине экономических проблем и неопределенности.

"Мы ожидаем, что в 2019 году мировой спрос на первичный алюминий вырастет примерно на 2% в годовом выражении - до 67,5 миллиона тонн, а на рынке сформируется дефицит на уровне примерно 0,7-0,8 миллиона тонн. Однако неопределенность на рынке, связанная с напряженностью в вопросах торговли между Китаем и США, в сочетании с глобальным сокращением производственной активности может негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года", - говорится в сообщении.

На внутреннем рынке в I полугодии "Русал" отмечает сокращение спроса на первичный алюминий на 8,8%, до 0,4 миллиона тонн, в частности в связи со снижением темпов роста промышленного производства в России в январе-мае до 2,4% в годовом выражении, которое сопровождалось сокращением темпов жилищного строительства на 3%.

Тем не менее компания ожидает, что в ближайшие месяцы рынок восстановится. "Продолжающиеся дискуссии между Центральным банком и министерством экономики могут привести к введению конкретных мер по поддержке экономического развития во второй половине 2019 года, например, за счет использования финансовых ресурсов, полученных от повышения ставки НДС", - полагают в "Русале".

ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.

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