Reuters: США считают, что испытание Россией новой ракеты ставит под вопрос продление СНВ-3

13 августа 2019 22:20 (UTC+04:00)

Правительство США считает, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет. Об этом агентству Reuters заявил во вторник высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывает вопросы по поводу [целесообразности] продления СНВ-3 на пятилетний срок", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в американской администрации считают, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с проведением испытаний такой ракеты.

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