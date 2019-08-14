Казахстан отложил финансирование подготовки Байконура к пускам "Союза-5"

Казахстан перенес на следующий год начало финансирования проекта по модернизации стартового комплекса, оставшегося от использования российско-украинских ракет "Зенит" на космодроме Байконур, под новую российскую ракету "Союз-5". Об этом РИА Новости сообщили в аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос), передает Trend.

"В настоящее время технико-экономическое обоснование проекта "Байтерек" проходит экономическую экспертизу. Открытие финансирования планируется с 2020 года. Сумма реконструкции стартового и технического комплексов по проекту "Байтерек" будет определена по результатам экономической экспертизы", - сказали в Казкосмосе.

При этом срок первого старта ракеты не менялся. Он планируется в конце 2022 года, сообщили в Казкосмосе.

Еще в мае в Казахстане заявляли, что приступят к финансированию проекта до конца 2019 года. Это не первый перенос финансирования программы. Еще в 2017 году сообщалось, что Казахстан взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем предполагалось, что модернизация начнется осенью 2018 года.

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