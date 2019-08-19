США осудили крупный теракт на свадьбе в Афганистане

США осуждают теракт на свадьбе в Афганистане, за который взяла ответственность террористическая группировка "Исламское государство", заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы категорически осуждаем варварский взрыв, который устроило ИГ на свадьбе в Кабуле и который унес около 63 жизней и привел к ранению сотен человек. США поддерживают правительство и народ Афганистана", - написал Болтон в Twitter.

Аналогичное заявление распространила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. "Афганский народ заслуживает будущего, в котором не будет места террору. Поэтому пришло время всем афганцам присоединиться к мирному процессу и выстроить единый фронт против угрозы ИГ", - заявила Ортагус.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

Радикальное движение "Талибан", с которым США ведут переговоры, отрицает свою причастность к атаке.

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