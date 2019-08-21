Пользователи смогут контролировать поступление в Facebook данных о них с других сайтов

Администрация Facebook намерена представить функцию, с помощью которой пользователи смогут выяснить, какая информация о них поступает в соцсеть с других интернет-ресурсов, а также удалить эти данные. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники соцсети намерены открыть для просмотра раздел, где будет приведен список приложений и сайтов, которые собирают сведения о пользователях и передают их в Facebook. Указанные данные в соцсети применяют для подбора наиболее подходящих для владельца учетной записи рекламных объявлений. Пользователи смогут не только просмотреть сведения о себе, поступившие в Facebook, но и удалить эту информацию из соцсети или заблокировать ее дальнейшее поступление.

В заявлении констатируется, что пользователям могут показаться незнакомыми некоторые из приведенных в списке приложений или интернет-ресурсов. Одной из причин этого может быть то, что несколько человек в семье пользуются одним персональным компьютером.

В администрации соцсети отметили, что функция станет доступной сначала для жителей Ирландии, Южной Кореи и Испании. Чем обусловлен данный выбор, не уточняется. В течение "последующих месяцев" функцию будут предоставлять и для пользователей в других странах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.