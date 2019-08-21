В США не менее 27 человек задержали после инцидентов в Эль-Пасо и Дейтоне

21 августа 2019 21:43 (UTC+04:00)

После инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо и Дейтоне правоохранительные органы за последние две недели задержали по меньшей мере 27 человек, угрожавших совершить массовые убийства в разных городах США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что среди задержанных был 15-летний подросток из Флориды, который под вымышленным именем сообщал на игровой платформе, что принесет в школу принадлежащую его отцу винтовку M-15 и "убьет как минимум семь человек". При задержании он сказал сотрудникам правоохранительных органов, что это была шутка.

Кроме него, по данным телеканала, в разных городах США были задержаны более 20 человек от 13 до 38 лет. Отмечается, что задержания начались уже на следующий день после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.

Президент США Дональд Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.

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