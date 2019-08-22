В калифорнийском аэропорту самолет сгорел на ВПП

22 августа 2019 05:35 (UTC+04:00)

Небольшой самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Оровилле, штат Калифорния, сообщила местная дорожная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет прервал взлет по неизвестной пока причине и вскоре загорелся. Всем 10 пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться.

Полиция выложила в Twitter фотографии тушения пожара, на них видно, что фюзеляж самолета разломился на две части и выгорел практически полностью.

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