Хуситы объявили о нанесении удара по штабу саудовской армии в Джизане

22 августа 2019 02:00 (UTC+04:00)

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о нанесении удара баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в прошлую субботу хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.

Представитель хуситов заявил, что баллистическая ракета средней дальности поразила оперативный штаб саудовской армии в городе Самита в провинции Джизан. По его словам, удар привел "к большому числу убитых и раненых".

Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эти сообщения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравии. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.

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