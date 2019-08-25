Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера

Росгвардия изучит законопроект о внешней идентификации ее сотрудников при несении службы в общественных местах, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, передает Trend.

Сенатор Владимир Лукин, бывший омбудсмен, в субботу внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.

"В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе - насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности", - рассказал собеседник.

Также в ведомстве рассмотрят, насколько законопроект соответствует уже действующим нормативно-правовым актам, заключил Грибакин.

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