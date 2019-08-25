В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров

25 августа 2019 04:11 (UTC+04:00)

Сильный лесной пожар бушует на греческом острове Самос, в превентивных целях эвакуированы туристы из пяти гостиниц, сообщили власти острова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации специалистов, пожар начался во второй половине дня в районе Месокампос. На его тушение были направлены 31 пожарный и 13 машин, до темноты воду сбрасывали четыре самолета и два вертолёта, затем в район были переброшены дополнительные силы, десятки добровольцев. К вечеру ситуация улучшилась.

Огонь начался в туристическом районе рядом с гостиницами и жилыми домами.

Сначала из предосторожности были эвакуированы два отеля, затем ещё три, сообщил мэр острова Христодулос Севастакис телеканалу Skai.

Были вывезены около тысячи человек, часть из них - морем. Сотни туристов, остановившихся в отелях этого района, были эвакуированы на туристических автобусах.

Около 70 человек, оказавшихся на пляже возле огневого фронта, вывезли морем, на лодках и судах с пляжей Гликориза и Протеас, к востоку от Пифагориона. В операции участвовали портовый катер, спасательная шлюпка, два судна Frontex, а также частные катера. Огонь людям не угрожал, опасность была от дыма, сообщила пожарная служба.

Сильные пожары произошли и в ряде других районов Греции, где стоит 40-градусная жара и дует сильный ветер.

По информации пожарных, за сутки было 56 лесных пожаров, большинство из них были потушены на начальной стадии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сильный пожар в доме торжеств в Сумгайыте (Обновлено)
Происшествия 24 августа 23:02
Пожар в Гирканском национальном парке полностью потушен
Происшествия 24 августа 10:02
В горах Габалинского района произошел пожар
Происшествия 23 августа 17:48
Более 30 человек пропали без вести из-за пожара на пароме в Индонезии
Другие страны 23 августа 17:47
Лица, госпитализированные в связи с пожаром на "Тахта базары" выписаны из больницы
Происшествия 23 августа 09:46
В Агсу начался пожар в горной местности, к тушению огня привлечены вертолеты (ФОТО, ВИДЕО)
Происшествия 22 августа 23:02
Лента новостей
WSJ: помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на американского лидера
В мире 05:23
Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
В мире 05:11
NASA не комментирует дело астронавта, якобы совершившей преступление на МКС
В мире 04:50
СМИ: Меркель прогулялась по пляжу в Биаррице перед открытием саммита G7
В мире 03:44
Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
В мире 03:33
Гуайдо объявил об усилении давления на правительство Мадуро
В мире 03:30
Во Франции начался саммит G7
В мире 03:02
FIDE уделяет серьезное внимание развитию шахмат в Африке
В мире 02:55
КНДР 24 августа успешно испытала новую ракетную пусковую установку
В мире 02:33