КНДР 24 августа успешно испытала новую ракетную пусковую установку

25 августа 2019 02:33 (UTC+04:00)

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Ким Чен Ын в субботу "наблюдал за тестовым запуском недавно разработанной очень большой ракетной пусковой установки".

"Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические спецификации новой системы достигли установленных критериев", - говорится в тексте публикации.

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