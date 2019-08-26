В Анапе уволили несколько полицейских из-за принуждения девушки к сексу

26 августа 2019 22:50 (UTC+04:00)

Череда увольнений сотрудников анапской полиции последовала после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ППС по обвинению в понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю, передает Trend.

"Начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю немедленно назначено проведение служебной проверки, а также принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник Отдела МВД России по городу Анапе", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. По данным паблика, пострадавшая - волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.

Вечером понедельника СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
В мире 26 августа 23:54
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
В мире 26 августа 23:13
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
В мире 26 августа 23:07
Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года
В мире 26 августа 22:48
Лидеры G7 выступили за глубокую реформу ВТО
В мире 26 августа 22:23
Гутерриш призвал сократить вредные выбросы сверх предусмотренного Парижским соглашением
Другие страны 26 августа 17:55
Лента новостей
Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
В мире 26 августа 23:54
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
В мире 26 августа 23:13
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
В мире 26 августа 23:07
Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года
В мире 26 августа 22:48
Лидеры G7 выступили за глубокую реформу ВТО
В мире 26 августа 22:23
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО)
Политика 26 августа 21:58
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии вынужденных переселенцев в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 26 августа 21:44
В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
Политика 26 августа 21:07
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии яслей-детских садов и веселье для детей (ФОТО)
Политика 26 августа 20:36