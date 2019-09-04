В Перу зафиксировали взрыв в кратере вулкана Убинас

4 сентября 2019 03:16 (UTC+04:00)

Институт геофизики Перу зафиксировал взрыв в кратере вулкана Убинас, говорится в сообщении института, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Институт геофизики Перу сообщает, что сегодня, 3 сентября, в 15.58 по местному времени был зарегистрирован взрыв в кратере вулкана Убинас", - говорится в сообщении института, опубликованном в Twitter.

По данным института в результате взрыва был выброшен столб пепла высотой 1,3 километра в южном и юго-восточном направлениях.

"Не исключено, что могут произойти новые взрывы и выбросы пепла. Учитывая это, институт рекомендует поддерживать оранжевый уровень оповещения в зоне вулкана, и мы настоятельно призываем власти принять меры предосторожности, чтобы избежать риска для здоровья жителей, проживающих в этих районах", - отмечают эксперты института.

Как напоминает институт, последний раз взрыв в кратере вулкана Убинас был зарегистрирован 22 июля этого года.

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