Президент Франция Эммануэль Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН, чтобы собрать 10 миллиардов евро и в том числе компенсировать выход США из соглашения по климату, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первоочередная задача - Зеленый фонд. Германия, Великобритания и Франция удвоили свои взносы (в фонд). Франция выделит 1,5 миллиарда евро в фонд", - сказал Макрон, выступая на саммите ООН по климату.

Французский лидер отметил, что Норвегия также удвоила свой взнос. "Вчера Швеция, Дания удвоили свои взносы, Нидерланды увеличат взнос. Сейчас насчитывается 7 миллиардов евро, цель - достичь 10 миллиардов евро, чтобы также компенсировать выход США", - подчеркнул Макрон.

Он выразил надежду, что в ходе Генассамблеи ООН будут хорошие новости от американской стороны.

"Но я призываю всех, кто этого не сделал, увеличить свои взносы в Зеленый фонд", - сказал президент Франции.

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