Volkswagen открыл новую компанию в Турции

2 октября 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германская автомобильная компания Volkswagen открыла новую компанию Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ в турецкой провинции Маниса.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Как сообщается, уставной капитал компании составляет 943,5 миллиона турецких лир.

Также сообщается, что компания будет производить, в том числе автомобили «Skoda Karoq» и «Seat Ateca»

Ожидаемый объем производства - около 1,3 тысячи автомобилей в год.

Официальный курс на второе октября - 5.6855/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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