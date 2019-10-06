Глава МВД ФРГ опасается повторения миграционного кризиса

Германия вновь может столкнуться с большим притоком беженцев, если не будет помогать партнерам по ЕС контролировать внешние границы. Об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью, которое было опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны помогать европейским партнерам контролировать внешние границы ЕС, - отметил министр. - Если мы не этого не сделаем, то столкнемся с волной беженцев, как было в 2015 году, а, возможно, с еще большей".

На 2015 год пришелся пик миграционного кризиса в Германии - в страну приехали 890 тыс. беженцев. В 2018 году в ФРГ запросили убежища около 166 тыс. человек. Согласно прогнозам, по итогам текущего года число заявок не превысит 150 тыс.

Как в субботу сообщила газета Welt am Sonntag, за первые девять месяцев 2019 года на 23% вырос поток мигрантов, которые попадают в Европейский союз через Турцию, - с 37 тыс. до 46,5 тыс.

Между Европейским союзом и Турцией с 20 марта 2016 года действует соглашение, согласно которому власти в Анкаре обязаны принимать назад всех беженцев, которые нелегально переправляются с турецкого побережья в ЕС. За отчетный период Турция вернула из ЕС на свою территорию лишь 102 беженцев.

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