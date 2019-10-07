Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель "можно забыть"

7 октября 2019 14:02 (UTC+04:00)

Минэнерго России считает справедливой цену нефти в $50 за баррель. Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - $50. Бюджет в 2019-м [году] у нас сверстан исходя из цены $43-45 за баррель", - сказал он.

По словам Новака, в долгосрочной перспективе цены на нефть будут близки к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК - в частности, для ОАЭ и Кувейта, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.

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