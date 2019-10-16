В ООН заявили, что риски ядерной войны растут

16 октября 2019 02:55 (UTC+04:00)

Риски ядерной войны растут, ситуация в мире становится опасной, на что есть много причин, в том числе дефицит доверия между странами, нехватка диалога, быстрое развитие науки и новых технологий, заявила замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в интервью газете "Коммерсант", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Многие аналитические организации, эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации. Знаменитые часы "Судного дня" снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого", - сказал Накамицу. По ее словам, "к сожалению, доверие между государствами - включая ядерные державы - серьезно нарушено".

"Необходимо отметить нехватку диалога. Похоже на то, что ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога", - указала замгенсека ООН.

По ее оценке, наблюдается также общее ухудшение международных отношений, что и выливается в острую риторику. "На наших глазах развивается неутешительная ситуация", - констатировала Накамицу.

Кроме того, она указала фактор "быстрого развития науки и новых технологий". "Мы точно не знаем, как это отразится на ядерной сфере, но многие уже начинают говорить о как минимум необходимости лучше понимать, какими могут быть последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, потенциальные последствия от применения оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия и обычных вооружений, которые могут иметь стратегические последствия", - пояснила замгенсека ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СВПД по Ирану должен быть сохранен - замгенсека ООН
Иран 00:01
Прогноз: ВВП Казахстана обещает сократиться
Бизнес 15 октября 18:42
Генсек ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна "Хагибис" в Японии
В мире 14 октября 05:57
ООН рекомендовала странам Европы обеспечить детям мигрантов доступ к образованию
Европа 14 октября 02:40
Туркменистан провел обсуждения с представителем ООН по делам беженцев
Туркменистан 12 октября 09:55
Генсек ООН выразил обеспокоенность событиями в Сирии на фоне операции Турции
Турция 9 октября 23:09
Лента новостей
Жертвами взрыва на газовом предприятии в Бразилии стали четыре человека
Другие страны 03:38
Заключительный этап поставок С-400 в Турцию ожидается в ноябре-декабре
Турция 03:15
Турция не обеспокоена санкциями США - Эрдоган
Турция 02:36
В Конгрессе анонсировали внесение законопроекта о санкциях против Турции
США 02:18
Эрдоган: Операция "Источник мира" внесет вклад в защиту территориальной целостности Сирии
Турция 01:52
В Калифорнии произошло землетрясение
США 01:11
Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии
Россия 00:47
Белый дом анонсировал встречу Пенса с Эрдоганом
США 00:20
СВПД по Ирану должен быть сохранен - замгенсека ООН
Иран 00:01