Истекло время, отведенное на прекращение боевых действий в ходе операции «Источник Мира» на севере Сирии

23 октября 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 12:00 по турецкому времени истек период, отведенный на прекращение боевых действий в ходе военной операции «Источник Мира» на севере Сирии, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что ВС Турции в течение ближайших часов могут возобновить военную операцию для ликвидации террористов, которые не покинули сирийско-турецкую границу.

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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