Генри Кавилл выложил официальный трейлер "Ведьмака"

Британский актер Генри Кавилл разместил в инстаграме официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак", в котором он исполняет главную роль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Премьера фэнтези-шоу об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии, состоится 20 декабря.

В сериале также снялась Фрейя Аллан ("В пустыне смерти"), Анна Шаффер ("Гарри Поттер"), Аня Чалотра ("Шервуд") и другие.

"Ведьмак" - серия романов польского писателя Анджея Сапковского. Первый был опубликован в 1986 году, последний - в 2013-м.

Позже на основе книг были выпущены компьютерные игры.

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