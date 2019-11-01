Генри Кавилл выложил официальный трейлер "Ведьмака"

1 ноября 2019 05:50 (UTC+04:00)

Британский актер Генри Кавилл разместил в инстаграме официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак", в котором он исполняет главную роль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Премьера фэнтези-шоу об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии, состоится 20 декабря.

В сериале также снялась Фрейя Аллан ("В пустыне смерти"), Анна Шаффер ("Гарри Поттер"), Аня Чалотра ("Шервуд") и другие.

"Ведьмак" - серия романов польского писателя Анджея Сапковского. Первый был опубликован в 1986 году, последний - в 2013-м.

Позже на основе книг были выпущены компьютерные игры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море
Арабские страны 06:47
Россия привезла на север Сирии дополнительных военных и технику
Россия 06:11
На севере Филиппин 19 человек погибли при падении грузовика в овраг
Другие страны 05:20
В Перу два человека погибли, 30 ранены в ДТП с автобусом
В мире 04:49
США приостанавливают выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану
США 04:32
Сирийский Конституционный комитет начал работу с политической дискуссии
В мире 03:59
Лента новостей
Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море
Арабские страны 06:47
Россия привезла на север Сирии дополнительных военных и технику
Россия 06:11
На севере Филиппин 19 человек погибли при падении грузовика в овраг
Другие страны 05:20
В Перу два человека погибли, 30 ранены в ДТП с автобусом
В мире 04:49
США приостанавливают выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану
США 04:32
Сирийский Конституционный комитет начал работу с политической дискуссии
В мире 03:59
Власти Багамских островов понизят налоги в пострадавших от урагана "Дориан" районах
Другие страны 03:41
США ввели новые санкции против Ирана
Иран 03:10
Трамп выдвинул кандидата на пост первого замгоссекретаря США
США 02:48