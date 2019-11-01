Генри Кавилл выложил официальный трейлер "Ведьмака"

Британский актер Генри Кавилл разместил в инстаграме официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак", в котором он исполняет главную роль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Премьера фэнтези-шоу об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии, состоится 20 декабря.
В сериале также снялась Фрейя Аллан ("В пустыне смерти"), Анна Шаффер ("Гарри Поттер"), Аня Чалотра ("Шервуд") и другие.
"Ведьмак" - серия романов польского писателя Анджея Сапковского. Первый был опубликован в 1986 году, последний - в 2013-м.
Позже на основе книг были выпущены компьютерные игры.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.