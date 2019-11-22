В пекарне на юге Мексики произошел взрыв

22 ноября 2019 07:43 (UTC+04:00)

Взрыв цистерны с газом в четверг полностью разрушил пекарню в районе Сан-Мартин-Мексикапам в штате Оахака на юге Мексики. Тяжелые травмы получили не менее 11 человек, в том числе один ребенок, сообщил газете Milenio Элиодоро Диас, глава регионального управления сил гражданской обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Район места происшествия был оцеплен, раненые были доставлены в больницы и ближайшие медицинские учреждения", - сказал он. В поисково-спасательных работах власти задействовали 100 человек, в том числе сотрудников муниципальной и региональной полиции.

Сведений о причинах взрыва пока обнародовано не было.

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