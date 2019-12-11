Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

11 декабря 2019 21:13 (UTC+04:00)

Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение", - сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь. Сама Тунберг в своем Twitter подчеркнула, что этой почести достойны все борцы за экологию по всему миру. "Я разделяю эту великую честь со всеми участниками движения Fridaysforfuture и климатическими активистами, откуда бы они ни были", - написала она, комментируя решение журнала.

Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.

В шорт-лист претендентов на звание "Человек года" вошли, помимо Тунберг, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге. Обладателя звания традиционно объявляют в эфире телепрограммы Today на NBC.

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