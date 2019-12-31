Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе

31 декабря 2019 09:02 (UTC+04:00)

Два "женских" выхода в открытый космос планируется выполнить с борта Международной космической станции в январе, передает Trend соссылкой на РИА Новости.

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос состоялся в октябре с участием американок Кристины Кук и Джессики Меир.

По словам представителя НАСА, на 15 и 20 января намечаются выходы Кук и Меир для завершения работ по замене аккумуляторных батарей снаружи станции. Ранее сообщалось, что эти выходы были отложены с октября из-за проблем с одним из блоков зарядки-разрядки батареи.

Кроме того, представитель НАСА сказал, что 25 января в открытый космос предстоит выйти итальянцу Луке Пармитано и американцу Эндрю Моргану для окончания ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра AMS-02.

В начале декабря руководитель по интеграции операций на МКС в НАСА Кенни Тодд сообщил, что агентство намерено успеть совершить три выхода до того, как экипаж МКС сократится с шести до трех человек в феврале. На 6 февраля запланировано приземление пилотируемого корабля "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, Пармитано и Кук. Тодд объяснил это нежеланием НАСА проводить выходы при наличии только трех человек на станции.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала в 1984 году советский космонавт Светлана Савицкая.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые NASA обнаружили уникальные изменения в работе глаз у членов экипажа МКС
США 27 декабря 00:21
Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии
США 22 декабря 21:45
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
США 20 декабря 03:53
НАСА объявило о завершении сборки центрального блока ракеты SLS
В мире 9 декабря 21:35
Астронавты начали операцию по стыковке грузового корабля Dragon с МКС
В мире 8 декабря 15:11
Запуск Starliner перенесли на 20 декабря
США 7 декабря 07:37
Лента новостей
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
СМИ: американским военным запретили пользоваться TikTok
США 09:16
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
Китай 08:40
Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
Арабские страны 08:26
Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
Другие страны 08:07
Четверо погибли при обрушении туннеля в Китае
Китай 07:38
Ученые нашли в Лаосе следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад
Другие страны 07:11
В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
США 06:53
Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
Другие страны 06:37