ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса из Китая пока преждевременно, заявил в четверг во время телефонного брифинга представитель ВОЗ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию (в связи с недавней вспышкой коронавируса) пока слишком рано", - сказал сотрудник организации.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

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