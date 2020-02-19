Ракета Ariane-5 успешно вывела два спутника на орбиту

Ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту японский и южнокорейский спутники, сообщается в пресс-релизе французской компании-оператора Arianespace, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается в пресс-релизе, в рамках миссии на переходную геостационарную орбиту сначала был выведен японский спутник связи JCSAT-17 компании SKY Perfect JSAT, а затем южнокорейский спутник GEO-KOMPSAT-2B Корейского аэрокосмического исследовательского института (KARI), предназначенный для мониторинга окружающей среды.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.

Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.