ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса

В мире 20 февраля 2020 21:22 (UTC+04:00)
ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает получить результаты по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса через три недели, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ждем результатов двух приоритетных для ВОЗ клинических испытаний терапевтических средств... Ожидаем предварительные результаты через 3 недели ", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

По словам Гебрейесуса, в ходе одного из испытаний, целью которых является поиск препарата по борьбе с коронавирусом, тестируется комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира, а второе исследует противовирусный препарат ремдисивир.

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