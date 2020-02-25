Названы самые безопасные для туристов страны в 2020 году
Французская туристическая страховая компания определила десятку самых безопасных стран для путешествий на 2020 год, сообщает Express, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Эксперты собрали данные о стихийных бедствиях, транспорте, качестве систем здравоохранения и уровнях преступности и террористической угрозы.
Швейцария была признана самой безопасной страной на планете в 2020 году.
Ее характеризуют отличные системы здравоохранения, очень мало насилия и транспортных происшествий. На втором месте оказался Сингапур. Он мог бы занять и первое место, но из-за качества воздуха уступил Швейцарии.
Норвегия была признана третьей самой безопасной страной в мире в этом году.
На четвертом и пятом местах соответственно - Люксембург и Кипр.
Замкнули десятку: Исландия, Дания, Португалия, Финляндия и Япония.