В Турции отменены спортивные мероприятия в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Из-за коронавируса в Турции отменены спортивные мероприятия, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что одно из отмененных мероприятий является международным, и еще одно должно было пройти в туристической провинции Анталья.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
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