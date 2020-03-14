БАКУ /Trend/ - В Турции зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, Турция делает все, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие признаков коронавирусной инфекции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu