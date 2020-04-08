Количество случаев COVID-19 в мире превысило 1,4 миллиона
БАКУ /Trend/ - Число людей, инфицированных новым коронавирусом, в мире превысило 1,4 миллиона, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует статистику ряда стран и организаций, передает Trend.
Согласно статистическим данным исследовательской группы на 23:30 седьмого апреля, выявленное количество случаев инфицирования составило 1 412 103 человек; умерло от COVID-19 81 103 человек; справилось с болезнью 298 352 человека.
Свои данные группа исследователей получает путем обобщения информации, получаемой из разнообразных источников, в основном, из официальных отчетов правительств и материалов СМИ.
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