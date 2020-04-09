Борис Джонсон покинул отделение неотложной помощи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг вечером был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату и идет на поправку. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа", - сказано в документе.

Коронавирусную инфекцию у Джонсона обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. ‪6 апреля‬ премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия.

В последние два дня представители Джонсона сообщали, что ему становится лучше, он "позитивно взаимодействует со врачебной командой" и уже может сидеть в постели. В премьерской канцелярии указывали, что глава кабмина получает "стандартное лечение с применением кислорода", особо подчеркивая, что ему не потребовалась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.