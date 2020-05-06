В Южной Корее отменили некоторые ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом

Режим социального дистанцирования, действовавший в Республике Корея с конца февраля, со среды заменен более мягким режимом, который власти назвали повседневным карантином. Как сообщил центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, решение о смягчении режима принято в связи с тем, что ситуация с распространением нового коронавируса в стране постепенно выходит на контролируемый уровень, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этой связи с 6 мая планируется постепенно снять запрет на проведение массовых мероприятий при условии, что их организаторы будут гарантировать соблюдение правил эпидемиологической безопасности. Кроме того, возобновляется работа государственных учреждений культуры, в том числе музеев и галерей, а также национальных парков. В стране также планируется постепенно открывать школы и другие учебные заведения, сократить число работающих удаленно сотрудников.

Между тем, как отметили представители штаба по противодействию ЧС, повседневный карантин не означает полного возвращения к обычной жизни. Находясь в общественных местах, граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски и соблюдать дистанцию около двух метров. Сохраняется требование регулярно мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и соблюдать другие меры предосторожности.