Число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 75% за месяц против 300% в апреле

Число случаев заражения коронавирусом в мире за месяц увеличилось примерно на 2,8 млн, или 75%, и сейчас составляет около 6,6 млн. Однако темпы роста резко замедлились - для сравнения, в апреле прирост составил примерно 300%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За минувшие семь дней зафиксировано еще около 800 тыс. случаев заражения - на 100 тыс. больше, чем неделей ранее. Но в относительном выражении недельный прирост становится меньше: если в начале мая он достигал 20%, то к началу июня отпустился до 13%.

За месяц изменилась и география распространения коронавируса. В мае эпицентрами оставались Европа и США, теперь горячими точками стали Центральная и Южная Америка, а также Южная Азия.

Условный показатель смертности за месяц опустился с 7,1% до 5,8%. В общей сложности из-за коронавирусной инфекции в мире умерли около 390 тыс. человек. При этом число выздоровевших с начала мая возросло почти втрое, до 2,9 млн человек.

На первом месте в мире по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты. За месяц количество выявленных в стране случаев возросло почти в три раза, до 1,87 млн. В апреле оно увеличилось в пять раз.

Распространение коронавируса в США замедляется. Рост за минувшие семь дней оказался рекордно низким - 9%.

В крупнейших странах Европы недельный прирост держится на уровне 1-2%. Исключение составляет Великобритания, где с начала мая число заразившихся увеличилось на 41%. Но и там прирост в течение последних трех недель снижался и опустился до 5%.