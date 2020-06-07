Работа Telegram восстановлена после сбоя (Обновлено)

Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы после кратковременного сбоя в субботу.

"Работа Telegram восстановлена", - говорится в сообщении на странице Telegram в "ВКонтакте", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Telegram сообщил о проблемах в работе мессенджера у пользователей по всему миру, в том числе в РФ. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, также о сбое сообщали жители Украины, Белоруссии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Польши. В России больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Самаре, Новосибирске, Иркутске, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (68%) жаловались, что не могут подключиться к серверу, еще 28% сообщали о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не могли зайти в систему.

00:48 (GMT+4) Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также в США и Турции.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (68%) жалуется, что не может подключиться к серверу, еще 28% сообщают о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не могут зайти в систему.