Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн
Цена за акцию американской корпорации Amazon составила более $3 тыс. Рыночная капитализация Amazon теперь превышает $1,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала CNN, такая стоимость ценных бумаг компании зафиксирована впервые.
Отметки капитализации в $1,5 трлн. к настоящему времени достигли еще две компании: Apple и Microsoft.
Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров"), состояние предпринимателя достигло $172 млрд.
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