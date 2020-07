Возраст Южно-Атлантической магнитной аномалии оценили в 11 миллионов лет

Серия измерений на острове Святой Елены показала, что Южно-Атлантическая магнитная аномалия существует от 8 до 11 млн лет. Это ставит под сомнение теории о том, что магнитная ось Земли в этой точке скоро "перевернется". Статью с описанием измерений опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы впервые на протяжении долгого времени следили за состоянием магнитного поля в этом районе Атлантики. Данные показывают, что эта аномалия существует уже очень долго. Поэтому ее существование не может говорить о скором перевороте полюсов", – рассказал один из авторов работы, геофизик из Ливерпульского университета (Великобритания) Яэль Энгберс.

Положение магнитных полюсов Земли непостоянно: периодически они меняются местами. Следы подобного "переворота" ученые находили в отложениях древних глин и вулканических пород. Иногда такие сдвиги полюсов бывают временными: в частности, это происходило 40 тыс. лет назад. В других случаях они становятся постоянными: например, такое произошло 780 тыс. лет назад.

Как именно и почему проходит этот процесс, геологи пока не знают. Они подозревают, что это связано с тем, как меняется характер движения потоков внутри жидкой части ядра Земли, а также с особыми волнами, которые распространяются по его поверхности. В последние годы интерес к этой проблеме значительно возрос, так как ученые обнаружили, что мощность магнитного поля планеты быстро падает на протяжении как минимум трех столетий.

В пользу этого, как считают некоторые геологи, также говорит то, что на Земле существует две соседних области с необычно низким магнитным полем. Одна из них, Кейптаунская аномалия, расположена на юге Африки, на​ берегах реки Лимпопо. Мощность магнитного поля там несколько раз резко падала и снижалась до критически низких значений в XIII-XVI веках.

Вторая, Бразильская аномалия, расположена в южной части Атлантики на примерно равном расстоянии от берегов Бразилии и Африки. Магнитное поле в этом регионе ослабело настолько, что этот фактор приходится учитывать при эксплуатации спутников, так как радиационный щит Земли здесь почти не защищает их от действия космических лучей и заряженных частиц из пояса ван Аллена. Некоторые ученые объединяют Кейптаунскую и Бразильскую аномалии, называя ее Южно-Атлантической магнитной аномалией.

Магнитная история Земли

Энгберс и его коллеги узнали историю этого явления во время раскопок на территории острова Святой Елены. Он располагается примерно в центре этой аномалии.

Когда горные породы застывают, содержащиеся в них атомы железа "записывают" в себя информацию о том, в какую сторону было направлено магнитное поле Земли и какой мощностью оно обладало. Благодаря этому по намагниченности тонких срезов древних пород можно определить, как положение магнитной оси и мощность "магнитного щита" Земли менялись с течением времени.

В отличие от других островов южной Атлантики, на острове Святой Елены есть отложения вулканических пород, которые сформировались относительно давно, от 8 до 11,3 млн лет назад. Это позволило геологам реконструировать долгосрочную историю, того, как мощность магнитного поля менялась внутри аномалии. Для этого ученые исследовали следы трех десятков извержений вулканов острова.

Эти замеры показали, что средняя мощность магнитного поля и общий вектор его направленности внутри Южно-Атлантической магнитной аномалии почти не менялись на протяжении всего этого времени. Получается, что эта область существует уже более 11 миллионов лет. Это ставит под сомнение гипотезу о том, что магнитная ось Земли скоро "перевернется" в этой точке.

С другой стороны, данные геологов подтверждают популярную гипотезу о том, что Южно-атлантическую аномалию породили какие-то структуры на границе между ядром и мантией Земли, из-за которых в движении потоков расплавленной материи ядра происходят своеобразные "завихрения" или они просто начинают двигаться медленнее.

Подобные структуры и связанные с ними возмущения, как объясняет Энгбергс, должны существовать десятки миллионов лет. Это полностью согласуется с данными с острова Святой Елены. Открытие и изучение других магнитных и сейсмических аномалий, как надеются ученые, поможет им окончательно подтвердить эту гипотезу и выяснить, как подобные аномалии в ядре и мантии влияют на переворот оси Земли.