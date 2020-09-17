Съемки "Бэтмена" возобновились после перерыва из-за коронавируса у актера

Американская студия Warner Bros. возобновила в Великобритании съемки фильма "Бэтмен" (The Batman, 2021) с Робертом Паттинсоном в главной роли, которые ранее были приостановлены из-за обнаружения коронавируса у одного из актеров. Об этом сообщил в четверг журнал Variety, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После перерыва в связи с карантином из-за [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в Великобритании возобновились съемки "Бэтмена", - рассказал изданию представитель студии.

Продолжение серии фильмов снималось с января в Лондоне и изначально было приостановлено в марте из-за пандемии. В начале сентября стало известно о том, что съемки фильма остановили во второй раз из-за коронавируса у одного из членов съемочной группы, и произошло это спустя несколько дней после их возобновления. В Warner Bros. не раскрыли личность человека, чей тест оказался положительным, однако, как ранее сообщал американский журнал Vanity Fair, заразился именно исполнитель главной роли.

Премьера нового фильма "Бэтмен" должна была состояться 25 июня 2021 года, однако из-за ситуации с коронавирусом дата была перенесена на 1 октября того же года. В главных ролях картины режиссера Мэтта Ривза заняты Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие.