В работе Zoom произошел сбой
Сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom наблюдается во вторник на территории США, а также в ряде европейских стран. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно о неполадках сообщают жители Соединенных Штатов. Жалобы также поступают из Европы, в частности из Великобритании и Норвегии, но их число незначительно.
По информации портала, большая часть пользователей (51%) испытывает проблемы с подключением к серверу, также 33% пользователей жалуются на трудности при подключении к видеоконференции. Еще 15% жалоб поступило на сбои при авторизации.
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