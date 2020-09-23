В работе Zoom произошел сбой

Сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom наблюдается во вторник на территории США, а также в ряде европейских стран. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают жители Соединенных Штатов. Жалобы также поступают из Европы, в частности из Великобритании и Норвегии, но их число незначительно.

По информации портала, большая часть пользователей (51%) испытывает проблемы с подключением к серверу, также 33% пользователей жалуются на трудности при подключении к видеоконференции. Еще 15% жалоб поступило на сбои при авторизации.