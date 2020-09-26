Сериал "Ведьмак" лишился ведьмака из-за коронавируса
Датский актер Туэ Ерстед Расмуссен сообщил, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, он не сможет продолжить съемки в популярном сериале "Ведьмак". Артист должен был сыграть роль ведьмака Эскеля, друга главного героя, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Знаменитость пояснил, что в Великобритании ввели дополнительные ограничения. В связи с этим, изменился график съемок, из-за чего Расмуссену и пришлось отказаться от роли, сообщил датчанин в своем Instagram-аккаунте.
Тем не менее, ограничения по коронавирусу меняют планы далеко не всем артистам.
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