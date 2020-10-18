Ученые выявили заболевание, увеличивающее риск смерти после заражения коронавирусом

Заболевания почек могут вызывать повышенный риск летального исхода при заражении коронавирусом нового типа. Такие данные содержатся в публикации журнала Anaesthesia Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в исследовании, специалисты проанализировали показатели 372 инфицированных коронавирусом пациентов, поступавших в отделения интенсивной терапии в период с 10 марта по 31 июня 2020 года. У 216 пациентов наблюдалась проблемы с функционированием почек, из них 107 (почти 50%) человек умерли. При этом отмечается, что из числа остальных 156 больных со здоровыми почками скончались 32, то есть 21%.

Исследователи называют несколько причин означенной взаимосвязи, в том числе воздействие вируса на человеческий организм в целом. Кроме того ученые предполагают, что высокая вероятность летального исхода при наличии патологий почек может являться следствием "перекрестной связи" между легкими и почками, а также использования токсичных препаратов в процессе лечения.