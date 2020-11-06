SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III). Трансляцию вели на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Специалистам удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, недалеко от побережья штата Флорида. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

В настоящее время в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS третьего поколения был запущен в декабре 2018 года.