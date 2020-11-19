Вакцина от COVID-19 концерна BioNTech-Pfizer может быть сертифицирована в декабре

Экспериментальная вакцина от коронавируса, разработанная германской фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть одобрена регулирующими органами США и Евросоюза уже в декабре текущего года. Такое мнение в среду агентству Reuters выразил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может выдать разрешение на использование вакцины в экстренных случаях уже в начале или в середине декабря. При этом Шахин уточнил, что одобрение на применение препарата со стороны регулирующих органов Евросоюза также может быть получено во второй половине декабря. "Это будет зависеть от запросов, которые нам поступят, и от того, будут ли выполнены все условия", - резюмировал гендиректор BioNTech.