Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса

В мире 14 декабря 2020 00:29 (UTC+04:00)
Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса

Американские ученые определили, насколько эффективны различные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом пишет издание Eurekalert, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

В результате исследования выяснилось, что разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 (98 процентов), а также медицинские изделия — процедурные маски в зависимости от типа фиксации обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты. Дополнительную защиту придают натянутый поверх маски нейлоновый чулок (80 процентов) и закрепление канцелярскими резинками (78 процентов). Еще большей эффективности можно достичь, если максимально прижать маску к лицу и скрепить ушные петли. Хороший результат в 71,4 процента защиты показывают хирургические маски с завязками.

Среди бытовых масок самыми эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски. В зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79 процентов защиты. Более скромный результат показали хлопковые банданы — 49-50 процентов, маски из полиэстера — почти 40 процентов, балаклавы из того же материала — 38 процентов. Самые низкие результаты у масок из нетканого полипропилена —28,6 процентов, и трехслойных хлопковых — всего 26,5 процента.

Ранее врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Елена Белова предупредила россиян об опасности носить маску несколько дней подряд. По ее словам, сейчас люди покупают одну многоразовую маску и ходят в ней несколько дней или недель. Однако правильнее для здоровья использовать одноразовые маски. Специалист пояснила, что маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд.

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