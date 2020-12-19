SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником США

В мире 19 декабря 2020 19:24 (UTC+04:00)
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником США

Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на сайте SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США. Примерно через восемь минут после этого SpaceX сообщила, что успешно вернула на Землю отработанную первую ступень носителя.

Данный элемент Falcon 9 прежде уже четыре раза поменялся при запусках.

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