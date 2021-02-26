TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, согласилась выплатить $92 млн в рамках урегулирования коллективного иска в штате Иллинойс. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в прошлом году в Иллинойсе был сформирован коллективный иск против ByteDance и американского подразделения принадлежащей ей соцсети за предполагаемое нарушение ими норм безопасности хранения персональных данных. В частности, истцы утверждали, что руководство соцсети якобы передает биометрические данные пользователей третьим лицам.

"Несмотря на то, что мы не согласны с этими утверждениями, мы предпочитаем сосредоточиться на том, чтобы обеспечивать безопасную и интересную атмосферу в сообществе пользователей TikTok, вместо того чтобы вступать в длительные судебные распри", - приводит Reuters заявление руководства социальной сети.

Таким образом, компания готова выплатить $92 млн, которые будут распределены между порядка 20 истцами. Условия сделки должны быть одобрены судом.